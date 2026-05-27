Μενού

Τροχαίο στην Αλεξάνδρας: Τραυματίστηκε μια γυναίκα από σύγκρουση οχήματος με ταξί - Αυξημένη η κίνηση

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε πριν από λίγο στη συμβολή των λεωφόρων Αλεξάνδρας και Πατησίων, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί μια γυναίκα.

Reader symbol
Newsroom
Τροχαίο στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας
Τροχαίο στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας | Orange Press Agency
  • Α-
  • Α+
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του reader.gr στην Google

Με δυσκολία διεξάγεται από τις 12:30 η κυκλοφορία στη συμβολή των λεωφόρων Αλεξάνδρας και Πατησίων, λόγω τροχαίου ατυχήματος που σημειώθηκε ανάμεσα σε δύο αυτοκινήτων.

Υπό συνθήκες που μέχρι στριγμής παραμένουν αδιευκρίνιστες συγκρούστηκαν ταξί και ΙΧ, με την επαφή τους να είναι τόσο σφοδρή, ώστε να ενεργοποιηθούν οι αερόσακοι.

Σύμφωνα με πληροφορίες, μια γυναίκα έχει τραυματιστεί και στο σημείο έχει μεταβεί πλήρωμα του ΕΚΑΒ, ενώ αστυνομικοί της Τροχαίας ρυθμίζουν την κυκλοφορία.

 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ