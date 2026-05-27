Τροχαίο στην Αλεξάνδρας: Τραυματίστηκε μια γυναίκα από σύγκρουση οχήματος με ταξί - Αυξημένη η κίνηση

Με δυσκολία διεξάγεται από τις 12:30 η κυκλοφορία στη συμβολή των λεωφόρων Αλεξάνδρας και Πατησίων, λόγω τροχαίου ατυχήματος που σημειώθηκε ανάμεσα σε δύο αυτοκινήτων.

Υπό συνθήκες που μέχρι στριγμής παραμένουν αδιευκρίνιστες συγκρούστηκαν ταξί και ΙΧ, με την επαφή τους να είναι τόσο σφοδρή, ώστε να ενεργοποιηθούν οι αερόσακοι.

Σύμφωνα με πληροφορίες, μια γυναίκα έχει τραυματιστεί και στο σημείο έχει μεταβεί πλήρωμα του ΕΚΑΒ, ενώ αστυνομικοί της Τροχαίας ρυθμίζουν την κυκλοφορία.