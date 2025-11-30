Τροχαίο στην Αρτέμιδα: Οργή για τον φονιά οδηγό - «Μια χαρά, θα βγει έξω και θα ξαναοδηγήσει»

Για το τραγικό τροχαίο που προκάλεσε ένας αχαρακτήριστος 29χρονος οδηγός στην Αρτέμιδα μίλησε στο MEGA o πρόεδρος ΠΟΕΔΗΝ Μιχάλης Γιαννάκος, ενώ ενημέρωσε και για την κατάσταση της σοβαρά τραυματισμένης 25χρονης.

Ο κύριος Γιαννάκος, μη μπορώντας να συγκρατήσει τη φότισή του, είπε «κλαίμε και εμείς στα νοσοκομεία βλέποτνας συνεχώς διαμελισμένα, απανθρακωμένα ανθρώπινα σώματα. Λέμε κάτι θα γίνει, κάτι θα αλλάξει, αλλά όλο και περισσότεροι καταλήγουν νεκροί στα νοσοκομεία.

Ο καθένας παίρνει ένα αυτοκίνητο και όποιον πάρει ο Χάρος, δεν σκέφτονται τίποτα, κανέναν άλλο στον δρόμο. Έχουμε δύο νέα παιδιά, το ένα είναι νεκρό και το άλλο, ένα κορίτσι 25 ετών είναι στο ΚΑΤ και δίνει μάχη για τη ζωή του».

Αρτέμιδα: «Μια χαρά, στο σπίτι του ο φονιάς»

Συνεχίζοντας ξέσπασε: «Πρωινές ώρες σήμερα διακομίσθηκαν στο ΚΑΤ ο οδηγός, που του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και συνοδεία της αστυνομίας τον πήραν από εδώ. Πήγε σπίτι του μια χαρά ο δράστης, θα πάρει αναστολή και θα ξαναοδηγήσει.

Υπήρχαν τρεις πεζοί, δύο αδέλφια και μία 25χρονη οικογενειακή φίλη. Ο 24χρονος είναι νεκρός, η αδελφή πήρε εξιτήριο και τραυματίστηκε και η μητέρα που ήταν μέσα σε σταθμευμένο όχημα.

Η 25χρονη νοσηλεύεται στην αναζωογόνηση με μηχανήματα ΜΕΘ, έχει κάκωση στο κρανίο, κροταφική βλάβη που δεν ξέρουμε πως θα εξελιχθεί, και ανοιχτό κάταγμα κνήμης. Είναι σοβαρά και κάνουμε ό,τι μπορούμε για να τα καταφέρει», συμπλήρωσε.

Αρτέμιδα: Είχε έρθει για να δει το κορίτσι του ο νεκρός

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία, αλλά και το υλικό από κάμερες ασφαλείας, ο οδηγός είχε αναπτύξει υπερβολική ταχύτητα ενώ κινούνταν επί της Λεωφόρου Αρτέμιδος όταν έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου με αποτέλεσμα να πέσει αρχικά πάνω σε ένα σταθμευμένο όχημα και στη συνέχεια και σε ένα δεύτερο, περιμετρικά του οποίου στέκονταν τέσσερα άτομα.

Εκείνη τη στιγμή τα εν λόγω άτομα έβγαζαν πράγματα από το αυτοκίνητο με αποτέλεσμα ένας 24χρονος να σκοτωθεί ακαριαία, ενώ τραυματίστηκαν η 22χρονη αδελφή του, η 21χρονη κοπέλα του και η 57χρονη μητέρα του.

Στο τραγικό της υπόθεσης προσθέτει το γεγονός πως ο αδικοχαμένος 24χρονος είχε επισκεφθεί την Ελλάδα από το εξωτερικό για να βρεθεί στην ορκωμοσία της συντρόφου του, η οποία χαροπαλεύει στη ΜΕΘ.