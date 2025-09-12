Τροχαίο στην Αθηνών - Πατρών: «Τρέχαμε με 130 χιλιόμερα και ξαφνικά σβήνουν όλα», είπε τραυματίας

Στις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το θανατηφόρο τροχαίο στην Αθηνών - Πατρών, στην Ολυμπία Οδό, στάθηκε ο μοναδικός επιζών του δυστυχήματος, ο οποίος μίλησε στο Mega και στο Live News.

Ο μοναδικός επιζών του δυστυχήματος στην Αθηνών - Πατρών, στο ύψος του Λαμπίριου Αχαΐας, νοσηλεύεται σοβαρά τραυματισμένος στο νοσοκομείο και είπε: «Θυμάμαι που τρέχαμε με 130 χιλιόμετρα την ώρα και ξαφνικά σβήνουν όλα, είδα ένα αυτοκίνητο και “μπαμ"».

«Η γυναίκα μου είναι δίπλα μου, είμαστε μαζί 46 χρόνια, 50 χρόνια. Αν και αυτή τη στιγμή δεν θυμάμαι πολλά, αλλά όπως πηγαίναμε είδα ένα αυτοκίνητο ερχόταν πάνω μου. Πήγε να ξεφύγει, δεν κατάλαβα τίποτα. Έκανε λοιπόν να ξεφύγει, έκανε και το άλλο αυτοκίνητο, έγινε σύγκρουση, τώρα δεν ξέρω. Δεν θυμάμαι μετά τι έγινε», λέει από το νοσοκομείο ο τραυματισμένος άνδρας.

Τροχαίο στην Αθηνών - Πατρών: Όσα είπε ο τραυματίας

Σε ερώτηση της δημοσιογράφου για το εάν υποβλήθηκε σε χειρουργείο στο πόδι του, ο ίδιος απάντησε θετικά, αναφέροντας ότι θα κάνει και δεύτερη επέμβαση.

«Θυμάμαι που τρέχαμε με 130 χιλιόμετρα την ώρα και ξαφνικά σβήνουν όλα, είδα ένα αυτοκίνητο και “μπαμ”. Αυτό ήταν, τέλος. Ήταν ακαριαίο, τέλος. Αν και μου είπαν πως μιλούσα, αλλά δεν θυμάμαι τίποτα», λέει.

«Έχω στο στόμα στη γλώσσα έχω βάλει ράμματα. Στο κεφάλι και με πονάει και η κοιλιά, δεν ξέρω», καταλήγει ο άνδρας, ο οποίος μιλά με δυσκολία.