Τροχαίο στην Αττική Οδό: Αυτοκίνητα πέρασαν στο αντίθετο ρεύμα μετά από σύγκρουση φορτηγών

Τροχαίο ατύχημα σήμερα το πρωί (1/9) στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, λίγο πριν την Περιφερειακή Αιγάλεω, με τα εμπλεκόμενα οχήματα να είναι μία νταλίκα, που μετέφερε οχήματα, και ένα φορτηγό.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του ΣΚΑΪ, η νταλίκα συγκρούστηκε με φορτηγό στο ύψος των Άνω Λιοσίων και ανετράπη με αποτέλεσμα, δύο από τα αυτοκίνητα που μετέφερε η νταλίκα να περάσουν στο αντίθετο ρεύμα.

Κλειστές για την κυκλοφορία των οχημάτων είναι οι δύο λωρίδες προς Ελευσίνα - μεσαία καθώς και αριστερή - και η μία η λωρίδα, η αριστερή, προς αεροδρόμιο.