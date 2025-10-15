Τροχαίο στην Αττική Οδό: Κλειστή λωρίδα και καθυστερήσεις προς Αεροδρόμιο

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε νωρίς το πρωί της Τετάρτης (15/10) στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο, λίγο μετά τον κόμβο Παιανίας, προκαλώντας κυκλοφοριακά προβλήματα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Αττικής Οδού, το ατύχημα καταγράφηκε λίγο μετά τις 6 το πρωί, με αποτέλεσμα να κλείσει η δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας.

Οι οδηγοί αντιμετωπίζουν καθυστερήσεις διάρκειας 10 έως 15 λεπτών στο τμήμα από τον κόμβο Κάντζας έως τον κόμβο Παιανίας.

