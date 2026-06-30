Τροχαίο στην Αττική Οδό: Τραυματίες και κλειστές λωρίδες

Σοκ έχει προκαλέσει σοβαρί τροχαίο που έλαβε χώρα πριν από λίγο στην Αττική Οδό στον κόμβο της Μεταμόρφωσης, μετά από την σύγκρουση τριών ΙΧ, με αποτέλεσμα να διακοπεί προσωρινά η κυκλοφορία στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο.

Σύγκρουση οχημάτων ύψος κόμβου Μεταμόρφωσης στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο Αριστερές λωρίδες κλειστές . Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο 10΄-15΄από Δημοκρατίας έως Ηράκλειο. https://t.co/E7rEALkPg2

Σύμφωνα με πληροφορίες του ertnews.gr, κατά την σύγκρουση τραυματίστηκαν ελαφρά τέσσερα άτομα, ενώ έσπευσε και η Πυροσβεστική για το ενδεχόμενο να χρειαστούν απεγκλωβισμοί.

Μέχρι την πλήρη αποκατάσταση της κυκλοφορίας, αναμένονται μεγάλες καθυστερήσεις.