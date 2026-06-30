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Τροχαίο στην Αττική Οδό: Τραυματίες και κλειστές λωρίδες

Σύγκρουση τριών ΙΧ στην Αττική Οδό στον κόμβο της Μεταμόρφωσης είχε ως αποτέλεσμα να διακοπεί προσωρινά η κυκλοφορία στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο.

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Αττική οδός | ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ EUROKINISSI
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Σοκ έχει προκαλέσει σοβαρί τροχαίο που έλαβε χώρα πριν από λίγο στην Αττική Οδό στον κόμβο της Μεταμόρφωσης, μετά από την σύγκρουση τριών ΙΧ, με αποτέλεσμα να διακοπεί προσωρινά η κυκλοφορία στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ertnews.gr, κατά την σύγκρουση τραυματίστηκαν ελαφρά τέσσερα άτομα, ενώ έσπευσε και η Πυροσβεστική για το ενδεχόμενο να χρειαστούν απεγκλωβισμοί.

Μέχρι την πλήρη αποκατάσταση της κυκλοφορίας, αναμένονται μεγάλες καθυστερήσεις.

 

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