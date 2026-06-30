Τροχαίο στην Αττική Οδό: Τραυματίες και κλειστές λωρίδες

Σοκ έχει προκαλέσει σοβαρί τροχαίο που έλαβε χώρα πριν από λίγο στην Αττική Οδό στον κόμβο της Μεταμόρφωσης, μετά από την σύγκρουση τριών ΙΧ, με αποτέλεσμα να διακοπεί προσωρινά η κυκλοφορία στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο.
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