Τροχαίο στην Ιεράπετρα: 18χρονος οδηγός χωρίς δίπλωμα παρέσυρε ζευγάρι τουριστών

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας 24 Αυγούστου, στην Ιεράπετρα, όταν 18χρονος παρέσυρε με τη μηχανή του ζευγάρι πεζών τουριστών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο τουρίστες από την Αυστρία 46 και 49 ετών περπατούσαν σε κεντρικό σημείο της πόλης, όταν επιχείρησαν να διασχίσουν τη διάβαση πεζών.

Για αδιευκρίνιστους λόγους ο 18χρονος που μάλιστα δεν είχε άδεια οδήγησης, πέρασε χωρίς να σταματήσει με αποτέλεσμα να παρασύρει το ζευγάρι, τρυματίζοντάς τους.

Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά, βαρύτερα έχει τραυματιστεί η 46χρονη γυναίκα η οποία πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο Ιεράπετρας.