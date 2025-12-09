Μενού

Τροχαίο στην Ιονία Οδό: Ανετράπη φορτηγό - Νεκρός ανασύρθηκε ο οδηγός

Τροχαίο σημειώθηκε σήμερα το απόγευμα στην Ιονία Οδό και έλαβε χώρα επιχείρηση της Πυροσβεστικής για τον απεγκλωβισμό του οδηγού.

Σοβαρό τροχαίο, με ένα νεκρό σημειώθηκε σήμερα (9/12) στην Ιονία Όδό όταν φορτηγό  το οποίο μετέφερε λάδια, για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία εξετράπη της πορείας του. 

Στο σημείο, σύμφωνα με την ΕΡΤ, έσπευσαν οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής για τον απεγκλωβισμό του οδηγού από την καμπίνα του οχήματος μαζί με κλιμάκιο από την 5η ΕΜΑΚ, προκειμένου να βοηθήσει στην επιχείρηση απεγκλωβισμού.

Ωστόσο, ο οδηγός ανασύρθηκε νεκρός και παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

