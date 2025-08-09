Τροχαίο στην Καστοριά: Τραυματίστηκε αρκουδάκι μετά από σύγκρουση με αυτοκίνητο

Τροχαίο ατύχημα, που είχε ως αποτέλεσμα να τραυματιστεί μία μικρή αρκούδα, σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου 9 Αυγούστου στην Επαρχιακή Οδό Δισπηλιού – Αμπελοκήπων, στην Καστοριά, όταν ένα αυτοκίνητο συγκρούστηκε με το θηλαστικό.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, το τροχαίο ατύχημα συνέβη όταν το άτυχο ζώο επιχείρησε να διασχίσει το δρόμο και παρασύρθηκε από διερχόμενο όχημα με αποτέλεσμα να τραυματιστεί, ενώ φαίνεται πως ο οδηγός του αυτοκινήτου που ενεπλάκη στο τροχαίο έφυγε από το σημείο.

Στη συνέχεια διερχόμενοι οδηγοί ενημέρωσαν την αστυνομία, ισχυρή δύναμη της οποίας έσπευσε στο σημείο για την καταγραφή του συμβάντος και για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας των οχημάτων.

Τροχαίο στην Καστοριά: Όλοι είναι καλά στην υγεία τους

Παράλληλα, στο συμβάν κατέφθασε η ομάδα άμεσης επέμβασης και υπάλληλοι του Δασαρχείου Καστοριάς, οι οποίοι και ανέλαβαν την επιχείρηση περισυλλογής του τραυματισμένου ζώου.

Το μικρό θηλυκό αρκουδάκι ηλικίας περίπου 8 μηνών, εμφανώς ταλαιπωρημένο, παρελήφθη με προσοχή και μεταφέρθηκε για να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες.

Κτηνίατρος εξέτασε το ζώο, διαπιστώνοντας, ευτυχώς, ότι τα τραύματά του δεν ήταν απειλητικά για την ζωή του. Αφού έλαβε την απαραίτητη ιατρική περίθαλψη, οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν πως η κατάσταση της υγείας του είναι καλή και δεν διατρέχει κανέναν κίνδυνο. H νεαρή αρκούδα αναμένεται να επιστρέψει πολύ σύντομα στο φυσικό της περιβάλλον, μόλις αναρρώσει πλήρως.