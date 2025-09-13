Μενού

Τροχαίο στην Κεφαλονιά: Θρήνος για τον 23χρονο που έπεσε με το αυτοκίνητό του σε γκρεμό

Τραγικό τέλος είχε ο 23χρονος στην Κεφαλονιά που έπεσε με το αυτοκίνητό του σε γκρεμό.

Reader symbol
Newsroom
Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ
Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. | Intime
  • Α-
  • Α+

Τραγική κατάληξη είχε η επιστροφή ενός 23χρονου από τη Σκάλα προς τον Πόρο Κεφαλονιάς, καθώς το αυτοκίνητό του εξετράπη της πορείας του και κατέληξε σε χαράδρα, υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες. Το δυστύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής (13/09), σε περιοχή με περιορισμένη κυκλοφορία, γεγονός που είχε ως αποτέλεσμα να μην αντιληφθεί κανείς εγκαίρως το συμβάν.

Η αγωνία κορυφώθηκε όταν ο νεαρός δεν επέστρεψε στο σπίτι του και ο πατέρας του, ανήσυχος, ειδοποίησε τις Αρχές, σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ.

Άμεσα ξεκίνησε επιχείρηση εντοπισμού, με το τραγικό εύρημα να επιβεβαιώνεται το μεσημέρι της ίδιας ημέρας: το όχημα του 23χρονου εντοπίστηκε στο βάθος της χαράδρας και ο οδηγός ήταν ήδη νεκρός.

Η Αστυνομία διενεργεί προανάκριση για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος, ενώ έχει διαταχθεί η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags

BEST OF LIQUID MEDIA

ΕΛΛΑΔΑ