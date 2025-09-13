Τροχαίο στην Κεφαλονιά: Θρήνος για τον 23χρονο που έπεσε με το αυτοκίνητό του σε γκρεμό

Τραγική κατάληξη είχε η επιστροφή ενός 23χρονου από τη Σκάλα προς τον Πόρο Κεφαλονιάς, καθώς το αυτοκίνητό του εξετράπη της πορείας του και κατέληξε σε χαράδρα, υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες. Το δυστύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής (13/09), σε περιοχή με περιορισμένη κυκλοφορία, γεγονός που είχε ως αποτέλεσμα να μην αντιληφθεί κανείς εγκαίρως το συμβάν.

Η αγωνία κορυφώθηκε όταν ο νεαρός δεν επέστρεψε στο σπίτι του και ο πατέρας του, ανήσυχος, ειδοποίησε τις Αρχές, σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ.

Άμεσα ξεκίνησε επιχείρηση εντοπισμού, με το τραγικό εύρημα να επιβεβαιώνεται το μεσημέρι της ίδιας ημέρας: το όχημα του 23χρονου εντοπίστηκε στο βάθος της χαράδρας και ο οδηγός ήταν ήδη νεκρός.

Η Αστυνομία διενεργεί προανάκριση για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος, ενώ έχει διαταχθεί η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής.