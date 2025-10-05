Τροχαίο στην Κηφισίας: Ηλικιωμένος οδηγός έπεσε σε φανάρι - Βίντεο από το σημείο

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε σήμερα στην Λεωφόρο Κηφισίας το μεσημέρι (5/10), με θύμα έναν ηλικιωμένο οδηγό και τη σύζυγό του.

Σύμφωνα με το Orange Press Agency, ο 94χρονος οδηγός του αυτοκινήτου άρχισε να πέφτει σε νησίδα και να «γκρεμίζει» φανάρι. Το ατύχημα έγινε στο ρεύμα προς Αθήνα, στη συμβολή με την οδό Αριστοτέλους.

Ο ηλικιωμένος οδηγός (94 ετών) και η σύζυγός του, διακομίστηκαν στο Γεννηματάς. Ένα από τα σενάρια που εξετάζονται είναι ότι ο ηλικιωμένος εμφάνισε ξαφνικά πρόβλημα υγείας, με συνέπεια να χάσει τις αισθήσεις του και τον έλεγχο του οχήματος. Στο σημείο βρίσκεται περιπολικό της Τροχαίας ενώ προσωπικό της Περιφέρειας φροντίζει για τον φωτεινό σηματοδότη.