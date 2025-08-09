Στους 9 ανήλθε ο συνολικός αριθμός των τραυματιών από το τροχαίο ανάμεσα σε δύο τουριστικά μίνι βαν στην Κρήτη, στο Ηράκλειο πιο συγκεκριμένα, με την ΕΡΤ να αποκαλύπτει πως όλοι οι επιβάτες φορούσαν ζώνη, γεγονός που απέτρεψε τα χειρότερα.

Όσον αφορά το χρονικό του τροχαίου στην Κρήτη, έλαβε χώρα λίγο μετά τις 15.30 το μεσημέρι, στον ΒΟΑΚ, στο ύψος της Αγίας Πελαγίας στο Ηράκλειο, ενώ άμεσα στο σημείο έσπευσαν ασθενοφόρα και πυροσβεστικά οχήματα.

Τροχαίο στην Κρήτη | creta24.gr

Από τα τοπικά μέσα ενημέρωσης γίνεται λόγος πως τραυματίστηκαν εννέα άνθρωποι αλλά ευτυχώς όχι σοβαρά, από σύγκρουση δύο οχημάτων, φέροντας μόνο ορθοπεδικά τραύματα, ενώ χρειάστηκε να απεγκλωβιστεί ένα άτομο.

Από το τροχαίο δημιουργήθηκαν -προσωρινά- ουρές οχημάτων επί της εθνικής οδού, με τις αρχές να βρίσκονται στο σημείο και ρυθμίζουν την κυκλοφορία.