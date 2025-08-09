Τροχαίο στην Κρήτη: Νεκρός άνδρας στη Χερσόνησο μετά από παράσυρση

Τροχαίο δυστύχημα στην Κρήτη το απόγευμα του Σαββάτου, με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης να κάνουν λόγο πως ένας πεζός σκοτώθηκε στην περιοχή της Χερσονήσου, όταν παρασύρθηκε από αυτοκίνητο.

Το τροχαίο δυστύχημα στην Κρήτη σημειώθηκε γύρω στις 05:00 το απόγευμα του Σαββάτου, με τις ίδιες πληροφορίες να κάνουν λόγο πως όχημα που κινούνταν από τα Μάλια προς Χερσόνησο, βρέθηκε μπροστά σε έναν άνδρα που διέσχιζε τον δρόμο.

Η σύγκρουση ήταν μοιραία, με τον άτυχο άνδρα να τραυματίζεται θανάσιμα. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και δυνάμεις της Τροχαίας, όμως ήταν ήδη αργά.

Οι συνθήκες του δυστυχήματος ερευνώνται.

