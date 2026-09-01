Τροχαίο στην λεωφόρο Αλεξάνδρας με 3 νεκρούς - Συγκρούστηκαν μοτοσυκλέτες

Τροχαίο με 3 νεκρούς σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τρίτης (1/9) στη συμβολή της λεωφόρου Αλεξάνδρας με τη Βραΐλα.

Σύμφωνα με το Action 24 υπήρξε σύγκρουση δύο μοτοσικλετών κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες.

Στο σοκαριστικό τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε στη 1:30 έχασε τη ζωή του ένας άνδρας 51 ετών, ο οποίος είχε κατεύθυνση με τη μοτοσυκλέτα του προς τα Πατήσια και δύο γυναίκες που επέβαιναν στη δεύτερη μηχανή. Η μία ήταν 27 ετών, αλλά για τη δεύτερη δεν υπάρχουν ακόμη στοιχεία.

Μετά τη σύγκρουση προσέκρουσαν πάνω σε σταθμευμένο όχημα. Αμέσως στην περιοχή σήμανε συναγερμός, έφτασαν ασθενοφόρα που μετέφεραν τα τρία άτομα στο νοσοκομείο Ερυθρός Σταυρός με τους γιατρούς να διαπιστώνουν τον θάνατό τους.