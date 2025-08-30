Μενού

Τροχαίο στην Πάτρα: «Η γιαγιά θυσίασε τη ζωή της για να σώσει την κόρη μου», λέει ο πατέρας της 8χρονης

Συγκλονίζει ο πατέρας της 8χρονης που τραυματίστηκε στο τροχαίο στην Πάτρα.

Reader symbol
Newsroom
Προσωπικό του ΕΚΑΒ σε διακομιδή ασθενή
Προσωπικό του ΕΚΑΒ σε διακομιδή ασθενή | Intime
  • Α-
  • Α+

Συνελήφθη ο 46χρονος οδηγός μοτοσικλέτας μετά το θανατηφόρο τροχαίο που σημειώθηκε αργά εχθές το βράδυ (29/08) στην Πάτρα.

Υπενθυμίζεται ότι, μια ηλικιωμένη έχασε τη ζωή της και η 8χρονη εγγονή της τραυματίστηκε, όταν παρασύρθηκαν από μηχανή μεγάλου κυβισμού την ώρα που επιχειρούσαν να διασχίσουν τον δρόμο.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, ο οδηγός της μηχανής φέρεται να ξεκίνησε με κόκκινο φανάρι και να κινήθηκε με υψηλή ταχύτητα – στοιχείο που διερευνάται από τις αρχές. Η μηχανή παρέσυρε τη γυναίκα, η οποία κρατούσε από το χέρι το παιδί, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό της.

Το κοριτσάκι μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με τραύματα, χωρίς η ζωή του να διατρέχει κίνδυνο, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες.

Τροχαίο στην Πάτρα: Συγκλονίζει ο πατέρας της 8χρονης


Την πραγματική διάσταση της υπόθεσης έδωσε ο πατέρας της 8χρονης μέσα από ανάρτησή του, στην οποία σημειώνει: «Αυτό είναι το αίμα της κόρης μου και της άτυχης γιαγιάς που θυσίασε τη ζωή της για να σώσει την εφτάχρονη κόρη μου. Το συμβάν έγινε 10 η ώρα το βράδυ στο Νότιο Πάρκο στο ύψος της Μαξίμου», δήλωσε αναρτώντας φωτογραφία από το σημείο

Στη συνέχεια προσθέτει: «Ο ασυνείδητος οδηγός παρέσυρε τη γιαγιά και το παιδί μου. Η γιαγιά βρήκε ακαριαίο θάνατο επιτόπου, ενώ το παιδί μου έχει κάποια σπασίματα. Όποιος γνωρίζει το οτιδήποτε για τον ασυνείδητο οδηγό, ο οποίος κρατείται αυτή τη στιγμή, παρακαλώ στείλτε μου ένα προσωπικό μήνυμα», ανήρτησε ο πατέρας της 8χρονης.

Πηγή: pelop.gr

 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags

BEST OF LIQUID MEDIA

ΕΛΛΑΔΑ