Τροχαίο στην Πάτρα: «Η γιαγιά θυσίασε τη ζωή της για να σώσει την κόρη μου», λέει ο πατέρας της 8χρονης

Συνελήφθη ο 46χρονος οδηγός μοτοσικλέτας μετά το θανατηφόρο τροχαίο που σημειώθηκε αργά εχθές το βράδυ (29/08) στην Πάτρα.

Υπενθυμίζεται ότι, μια ηλικιωμένη έχασε τη ζωή της και η 8χρονη εγγονή της τραυματίστηκε, όταν παρασύρθηκαν από μηχανή μεγάλου κυβισμού την ώρα που επιχειρούσαν να διασχίσουν τον δρόμο.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, ο οδηγός της μηχανής φέρεται να ξεκίνησε με κόκκινο φανάρι και να κινήθηκε με υψηλή ταχύτητα – στοιχείο που διερευνάται από τις αρχές. Η μηχανή παρέσυρε τη γυναίκα, η οποία κρατούσε από το χέρι το παιδί, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό της.

Το κοριτσάκι μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με τραύματα, χωρίς η ζωή του να διατρέχει κίνδυνο, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες.

Τροχαίο στην Πάτρα: Συγκλονίζει ο πατέρας της 8χρονης



Την πραγματική διάσταση της υπόθεσης έδωσε ο πατέρας της 8χρονης μέσα από ανάρτησή του, στην οποία σημειώνει: «Αυτό είναι το αίμα της κόρης μου και της άτυχης γιαγιάς που θυσίασε τη ζωή της για να σώσει την εφτάχρονη κόρη μου. Το συμβάν έγινε 10 η ώρα το βράδυ στο Νότιο Πάρκο στο ύψος της Μαξίμου», δήλωσε αναρτώντας φωτογραφία από το σημείο

Στη συνέχεια προσθέτει: «Ο ασυνείδητος οδηγός παρέσυρε τη γιαγιά και το παιδί μου. Η γιαγιά βρήκε ακαριαίο θάνατο επιτόπου, ενώ το παιδί μου έχει κάποια σπασίματα. Όποιος γνωρίζει το οτιδήποτε για τον ασυνείδητο οδηγό, ο οποίος κρατείται αυτή τη στιγμή, παρακαλώ στείλτε μου ένα προσωπικό μήνυμα», ανήρτησε ο πατέρας της 8χρονης.

Πηγή: pelop.gr