Τροχαίο στην Πειραιώς: Αυτοκίνητο ξέφυγε της πορείας του και έπεσε σε κολώνα φωτισμού

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε νωρίς το απόγευμα της Τρίτης στην Πειραιώς όταν αυτοκίνητο ξέφυγε της πορείας του και προσέκρουσε σε κολώνα φωτισμού.

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε νωρίς το απόγευμα της Τρίτης επί της Πειραιώς. ΙΧ αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε κολώνα φωτισμού, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό δύο γυναικών που διακομίστηκαν στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας.

Υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες το αυτοκίνητο καβάλησε με ταχύτητα τη διαχωριστική νησίδα που βρίσκεται στη συμβολή της Πειραιώς με τη Χρυσοστόμου Σμύρνης, στο Μοσχάτο, γκρέμισε ένα πέτρινο μνήμα και κατέληξε στην κολώνα φωτισμού, όπως θα δείτε στα πλάνα του Orange Agency Press.

Το αυτοκίνητο υπέστη σοβαρές φθορές, ενώ η κολώνα έχει πάρει μικρή κλίση και για τον λόγο αυτό ενημερώθηκε η Περιφέρεια Αττικής.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο γυναίκες έχουν υποστεί ελαφρά τραύματα και είναι εκτός κινδύνου.

