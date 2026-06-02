Τροχαίο στην Πλατεία Κολιάτσου: Τούμπαρε αυτοκίνητο μετά από σύγκρουση

Τροχαίο ατύχημα ανάμεσα σε δύο αυτοκίνητα, με το ένα εκ των δύο να ανατρέπεται και να «προσγειώνεται» στο πλάι, σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης (02/06), στην πλατεία Κολιάτσου.
Το περιστατικό έγινε στη συμβολή των οδών Ιππολύτου και Πίνδου, ένα σημείο που, σύμφωνα με περιοίκους, αποτελεί διασταύρωση - καρμανιόλα, καθώς διαρκώς γίνονται παραβιάσεις της προτεραιότητας.
Δείτε βίντεο του Orange Press Agency:
Το όχημα που ερχόταν από την Ιππολύτου δέχθηκε σφοδρό χτύπημα στο πλαϊνό μέρος και ανετράπη, ενώ ο οδηγός απεγκλωβίστηκε, λίγα λεπτά αργότερα, με τη βοήθεια πυροσβεστών.
Από το τροχαίο προκλήθηκαν μόνο ελαφρείς τραυματισμοί.
