Τροχαίο στην Πλατεία Κολιάτσου: Τούμπαρε αυτοκίνητο μετά από σύγκρουση

Τροχαίο ατύχημα ανάμεσα σε δύο αυτοκίνητα, με το ένα εκ των δύο να ανατρέπεται και να «προσγειώνεται» στο πλάι, σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης (02/06), στην πλατεία Κολιάτσου.

Το περιστατικό έγινε στη συμβολή των οδών Ιππολύτου και Πίνδου, ένα σημείο που, σύμφωνα με περιοίκους, αποτελεί διασταύρωση - καρμανιόλα, καθώς διαρκώς γίνονται παραβιάσεις της προτεραιότητας.

Το όχημα που ερχόταν από την Ιππολύτου δέχθηκε σφοδρό χτύπημα στο πλαϊνό μέρος και ανετράπη, ενώ ο οδηγός απεγκλωβίστηκε, λίγα λεπτά αργότερα, με τη βοήθεια πυροσβεστών.

Από το τροχαίο προκλήθηκαν μόνο ελαφρείς τραυματισμοί.