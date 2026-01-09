Μενού

Tροχαίο στις γραμμές του τραμ στη Νέα Σμύρνη: «Διαλύθηκε» ΙΧ - Τραυματισμένοι δύο οδηγοί

Σοβαρό τροχαίο έλαβε χώρα στη Νέα Σμύρνη όταν δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν στις γραμμές του τραμ. Στο νοσοκομείο διακομίστηκαν οι δύο οδηγοί.

Reader symbol
Newsroom
νέα σμύρνη
Τροχαίο στη Νέα Σμύρνη | OPEN@GLOMEX
  • Α-
  • Α+

Σοβαρό τροχαίο έλαβε χώρα σήμερα (9/1) στη Νέα Σμύρνη όταν δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν στις γραμμές του τραμ, στην Ελευθερίου Βενιζέλου. 

Σύμφωνα με το OPEN, η Πυροσβεστική έσπευσε αμέσως στο σημείο και απεγκώβιστηκαν τα δύο άτομα. Μέχρι στιγμής αδιευκρίνηστες είναι οι συνθήκες του ατυχήματος. 

Αμέσως, οι δύο τραυματίες διακομίστηκαν στο Νοσοκομείο αλλά ωστόσο είναι ελαφρά τραυματίες. Βέβαια, νωρίτερα, μαρτυρία έκανε λόγο για άτομο «χωρίς τις αισθήσεις» του. 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ