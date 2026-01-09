Tροχαίο στις γραμμές του τραμ στη Νέα Σμύρνη: «Διαλύθηκε» ΙΧ - Τραυματισμένοι δύο οδηγοί

Σοβαρό τροχαίο έλαβε χώρα σήμερα (9/1) στη Νέα Σμύρνη όταν δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν στις γραμμές του τραμ, στην Ελευθερίου Βενιζέλου.

Σύμφωνα με το OPEN, η Πυροσβεστική έσπευσε αμέσως στο σημείο και απεγκώβιστηκαν τα δύο άτομα. Μέχρι στιγμής αδιευκρίνηστες είναι οι συνθήκες του ατυχήματος.

Αμέσως, οι δύο τραυματίες διακομίστηκαν στο Νοσοκομείο αλλά ωστόσο είναι ελαφρά τραυματίες. Βέβαια, νωρίτερα, μαρτυρία έκανε λόγο για άτομο «χωρίς τις αισθήσεις» του.