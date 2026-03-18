Τροχαίο στο Άγιον Όρος: Μίνι λεωφορείο κατέληξε στη θάλασσα

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στο Άγιον Όρος, με όχημα να πέφτει στη θάλασσα, στο λιμάνι της Δάφνης.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα, ένα ιδιωτικό μίνι λεωφορείο βρέθηκε στο νερό χθες, Τρίτη (17/03), το πρωί.

Εντός του οχήματος βρισκόταν μόνο ο 72χρονος οδηγός, ο οποίος βγήκε με δικές του δυνάμεις από τα νερά και είναι καλά στη υγεία του.

Καταθέτοντας στα στελέχη του Λιμενικού που ανέλαβαν την προανάκριση, ο οδηγός απέδωσε την πτώση σε λάθος χειρισμό.

Από το περιστατικό, δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση, ενώ το όχημα ανελκύστηκε με μέριμνα του ιδιοκτήτη του.