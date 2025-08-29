Θανατηφόρο τροχαίο στο Αλιβέρι Ευβοίας: 2 νεκροί μετά από σύγκρουση μηχανής με ΙΧ

Σοκ και θλίψη στο Αλιβέρι Ευβοίας προκαλεί το θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής στη στροφή του Ποντικού.

Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ενώ ένας άνδρας τραυματίστηκε σοβαρά και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Κέντρο Υγείας Αλιβερίου.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, Ι.Χ. αυτοκίνητο τύπου τζιπ συγκρούστηκε με δίκυκλη μοτοσικλέτα, με αποτέλεσμα οι δύο επιβαίνοντες στη μηχανή να τραυματιστούν θανάσιμα.

Λόγω του δυστυχήματος, η Εθνική Οδός Χαλκίδας – Λεπούρων παραμένει κλειστή και στα δύο ρεύματα, με την κυκλοφορία να έχει διακοπεί πλήρως και να έχουν δημιουργηθεί μεγάλες ουρές οχημάτων.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, η Πυροσβεστική Υπηρεσία και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, ενώ τα αίτια του δυστυχήματος διερευνώνται.

