Τροχαίο στο Χαλάνδρι: Αυτοκίνητο αναποδογύρισε, μία γυναίκα τραυματίας

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής στην οδό Παλαιολόγου στο Χαλάνδρι, με αποτέλεσμα την ανατροπή ενός οχήματος και τον τραυματισμό μιας οδηγού.

Το ατύχημα συνέβη γύρω στο μεσημέρι της Παρασκευής (14/11), όταν οδηγός που κινούνταν στην κάθοδο της οδού Παλαιολόγου συγκρούστηκε με όχημα που επιχειρούσε αναστροφή. Από τη σφοδρή σύγκρουση, το αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του, προσέκρουσε σε δέντρο και ανετράπη.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, μία γυναίκα τραυματίστηκε ελαφρά, ενώ ο οδηγός του ανατραπέντος οχήματος υπέστη τραύματα στον θώρακα. Στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε τον τραυματία στο νοσοκομείο για περαιτέρω εξετάσεις και φροντίδα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο οδηγός που φέρεται να προκάλεσε το ατύχημα, εγκατέλειψε το σημείο. Οι αρχές διεξάγουν έρευνες για τον εντοπισμό του.