Τροχαίο στο Ηράκλειο: 52χρονη παρασύρθηκε από νταλίκα - Σοβαρά τραυματισμένη

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στο Ηράκλειο Κρήτης όταν λίγο πριν τις 2 το μεσημέρι της Παρασκευής (13/02), μία γυναίκα παρασύρθηκε από νταλίκα.

Σύμφωνα με το cretalive.gr, το τροχαίο σημειώθηκε στην περιοχή μετά τον κόμβο του Γιόφυρου προς την έξοδο για ΒΟΑΚ όπου μια γυναίκα παρασύρθηκε από διερχόμενη νταλίκα κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες και τραυματίστηκε σοβαρά.

Η 52χρονη που βρέθηκε στο οδόστρωμα, παρελήφθη από το ασθενοφόρο και μεταφέρθηκε στο Βενιζέλειο νοσοκομείο όπου υποβάλλεται σε εξετάσεις.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, φέρει κακώσεις στη λεκάνη και στο δεξί κάτω άκρο.



