Μενού

Τροχαίο στο Μενίδι: 46χρονη σκοτώθηκε μετά από ανατροπή του αμαξιού της

Μια 46χρονη έχασε τη ζωή της στο Μενίδι μετά από ανατροπή του οχήματός της.

Reader symbol
Newsroom
Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ
Επιχείρηση του ΕΚΑΒ | EUROKINISSI / ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ
  • Α-
  • Α+

Με αίμα βάφτηκε η άσφαλτος το βράδυ της Τρίτης (7/10/) στο Μενίδι, όταν μια 46χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της σε τροχαίο δυστύχημα.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο πριν από τις 23:00 στη Λεωφόρο Πάρνηθος. Κάτω από συνθήκες που παραμένουν αδιευκρίνιστες, η 46χρονη οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματός της, το οποίο εξετράπη της πορείας του και ανετράπη εκτός δρόμου.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, προκειμένου να απεγκλωβίσουν τη γυναίκα από το όχημα. Παρά τις προσπάθειες των διασωστών, η οδηγός ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διερευνώνται από τις αστυνομικές αρχές.

 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags

BEST OF LIQUID MEDIA

ΕΛΛΑΔΑ