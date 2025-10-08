Τροχαίο στο Μενίδι: 46χρονη σκοτώθηκε μετά από ανατροπή του αμαξιού της

Με αίμα βάφτηκε η άσφαλτος το βράδυ της Τρίτης (7/10/) στο Μενίδι, όταν μια 46χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της σε τροχαίο δυστύχημα.
Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο πριν από τις 23:00 στη Λεωφόρο Πάρνηθος. Κάτω από συνθήκες που παραμένουν αδιευκρίνιστες, η 46χρονη οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματός της, το οποίο εξετράπη της πορείας του και ανετράπη εκτός δρόμου.
Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, προκειμένου να απεγκλωβίσουν τη γυναίκα από το όχημα. Παρά τις προσπάθειες των διασωστών, η οδηγός ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.
Τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διερευνώνται από τις αστυνομικές αρχές.
- Σταματάει την απεργία πείνας ο Πάνος Ρούτσι - Οι δηλώσεις της Ζωής Κωνσταντοπούλου
- Αλέξης Τσίπρας: Ποιοι θα απαρτίζουν την «εκλογική λίστα» - Αγώνας δρόμου για την κάλπη
- Ανάστατη η Χίος: Μαθηματικός αυνανίζεται μπροστά σε συναδέλφους του - Η αστεία δικαιολογία για το παντελόνι
- Γυναίκα με 11 αδέρφια που μεγάλωσε σε αίρεση: «Κάθε μέρα είχε όργιο - Μας έσπαγαν τα κόκαλα για να αντέχουμε»
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.