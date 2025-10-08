Τροχαίο στο Μενίδι: 46χρονη σκοτώθηκε μετά από ανατροπή του αμαξιού της

Με αίμα βάφτηκε η άσφαλτος το βράδυ της Τρίτης (7/10/) στο Μενίδι, όταν μια 46χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της σε τροχαίο δυστύχημα.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο πριν από τις 23:00 στη Λεωφόρο Πάρνηθος. Κάτω από συνθήκες που παραμένουν αδιευκρίνιστες, η 46χρονη οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματός της, το οποίο εξετράπη της πορείας του και ανετράπη εκτός δρόμου.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, προκειμένου να απεγκλωβίσουν τη γυναίκα από το όχημα. Παρά τις προσπάθειες των διασωστών, η οδηγός ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διερευνώνται από τις αστυνομικές αρχές.