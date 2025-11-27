Τροχαίο στο Πέραμα: Νεκρή γυναίκα μετά από ανατροπή φορτηγού

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης (27/11) στο Πέραμα, όταν ένα φορτηγό εξετράπη της πορείας του και ανατράπηκε, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της μία γυναίκα, όπως μετέδωσε ο ΑΝΤ1.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, οι οποίες απεγκλώβισαν τη γυναίκα από το όχημα χωρίς τις αισθήσεις της. Στην επιχείρηση συμμετείχαν οκτώ πυροσβέστες με τρία οχήματα.

Οι Αρχές διερευνούν τα ακριβή αίτια του τροχαίου δυστυχήματος.