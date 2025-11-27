Μενού

Τροχαίο στο Πέραμα: Νεκρή γυναίκα μετά από ανατροπή φορτηγού

Νεκρή μια γυναίκα μετά από ανατροπή φορτηγού στο Πέραμα.

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης (27/11) στο Πέραμα, όταν ένα φορτηγό εξετράπη της πορείας του και ανατράπηκε, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της μία γυναίκα, όπως μετέδωσε ο ΑΝΤ1.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, οι οποίες απεγκλώβισαν τη γυναίκα από το όχημα χωρίς τις αισθήσεις της. Στην επιχείρηση συμμετείχαν οκτώ πυροσβέστες με τρία οχήματα.

Οι Αρχές διερευνούν τα ακριβή αίτια του τροχαίου δυστυχήματος.

