Τροχαίο στο Περιστέρι: Κάμπριο έπεσε σε σταθμευμένο όχημα - Εγκλωβίστηκε δίχρονο παιδάκι

Σοβαρό τροχαίο προκλήθηκε στο Περιστέρι από οδηγό κάμπριο που παρέσυρε σταθμευμένο όχημα προκαλώντας τον τραυματισμό μια γυναίκας και του δίχρονου παιδιού της.

Σύμφωνα με το ertnews.gr, ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου του και έπεσε πάνω σε σταθμευμένο όχημα, το οποίο παρασύρθηκε από την σφοδρότητα της σύγκρουσης και τραυμάτισε μια γυναίκα η οποία είχε μαζί της το δίχρονο παιδί της και προσπαθούσαν να περάσουν τον δρόμο.

Το παιδί βρέθηκε εγκλωβισμένο κάτω από το αυτοκίνητο, προκαλώντας πανικό στους μάρτυρες του περιστατικού. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικές δυνάμεις και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, που μετέφεραν τόσο τη μητέρα όσο και το παιδί στο νοσοκομείο.

Τα αίτια του ατυχήματος διερευνώνται από τις Αρχές ενώ οι πρώτες ενδείξεις δείχνουν πως ο οδηγός έχασε τον έλεγχο υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες.

Το περιστατικό σημειώθηκε σε ώρα αιχμής, με αποτέλεσμα να συγκεντρωθεί πολύς κόσμος στο σημείο.