Τροχαίο στον Άγιο Δημήτριο: Νεκρός μοτοσικλετιστής μετά από σύγκρουση με φορτηγό

Ακόμη ένα θανατηφόρο τροχαίο καταγράφηκε σήμερα (10/6), στην περιοχή του Αγίου Δημητρίου, όταν ένας αναβάτης μηχανής έχασε τη ζωή του καθώς συγκρούστηκε με ένα φορτηγό.
Το τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε λίγο πριν από τι 3 τα ξημερώματα όταν ο μοτοσικλετιστής κινούμενος επί της οδού Αττάλου και στρίβοντας στην οδό Αγίου Δημητρίου συγκρούστηκε με ένα φορτηγό που κινούνταν στην αντίθετη κατεύθυνση.
Ο άτυχος, σύμφωνα με την ΕΡΤ, αναβάτης της μηχανής, υπάλληλος του δήμου Αγίου Δημητρίου, παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΚΑΒ και διακομίστηκε στο νοσοκομείο, όπου λίγη ώρα αργότερα διαπιστώθηκε ο θάνατος του.
Προανάκριση για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διενεργεί το αρμόδιο τμήμα της Τροχαίας.
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