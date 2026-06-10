Τροχαίο στον Άγιο Δημήτριο: Νεκρός μοτοσικλετιστής μετά από σύγκρουση με φορτηγό

Ακόμη ένα θανατηφόρο τροχαίο καταγράφηκε σήμερα (10/6), στην περιοχή του Αγίου Δημητρίου, όταν ένας αναβάτης μηχανής έχασε τη ζωή του καθώς συγκρούστηκε με ένα φορτηγό.

Το τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε λίγο πριν από τι 3 τα ξημερώματα όταν ο μοτοσικλετιστής κινούμενος επί της οδού Αττάλου και στρίβοντας στην οδό Αγίου Δημητρίου συγκρούστηκε με ένα φορτηγό που κινούνταν στην αντίθετη κατεύθυνση.

Ο άτυχος, σύμφωνα με την ΕΡΤ, αναβάτης της μηχανής, υπάλληλος του δήμου Αγίου Δημητρίου, παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΚΑΒ και διακομίστηκε στο νοσοκομείο, όπου λίγη ώρα αργότερα διαπιστώθηκε ο θάνατος του.

Προανάκριση για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διενεργεί το αρμόδιο τμήμα της Τροχαίας.