Τροχαίο στον Εύοσμο: Νεκρή 57χρονη πεζή που παρασύρθηκε από οδηγό

Σοβαρό τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε χθες (17/12) το απόγευμα στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης, όταν 43χρονος οδηγός παρέσυρε 57χρονη πεζή, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό της.
Η γυναίκα διακομίστηκε στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.
Ο οδηγός συνελήφθη στο πλαίσιο του αυτοφώρου, ωστόσο αφέθηκε ελεύθερος με προφορική εντολή εισαγγελέα.
Τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διερευνώνται από την Τροχαία.
- Φοινικούντα: Παραδόθηκε 30χρονος κατηγορούμενος για συνέργεια - Εκκρεμούσε διεθνές ένταλμα σύλληψης
- Συγκεκαλυμμένη ματσίλα, αυτή η μάστιγα
- Σοβαρό τροχαίο στη Βασιλίσσης Σοφίας - Φορτηγάκι συγκρούστηκε με μηχανή
- Κρίσιμη ημέρα για τα μπλόκα – Εν αναμονή των αποφάσεων της Πανελλαδικής των αγροτών η κυβέρνηση
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.