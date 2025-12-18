Τροχαίο στον Εύοσμο: Νεκρή 57χρονη πεζή που παρασύρθηκε από οδηγό

Σοβαρό τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε χθες (17/12) το απόγευμα στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης, όταν 43χρονος οδηγός παρέσυρε 57χρονη πεζή, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό της.

Η γυναίκα διακομίστηκε στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Ο οδηγός συνελήφθη στο πλαίσιο του αυτοφώρου, ωστόσο αφέθηκε ελεύθερος με προφορική εντολή εισαγγελέα.

Τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διερευνώνται από την Τροχαία.