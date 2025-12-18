Μενού

Τροχαίο στον Εύοσμο: Νεκρή 57χρονη πεζή που παρασύρθηκε από οδηγό

Μία γυναίκα 57 ετών έχασε τη ζωή της στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης μετά από θανατηφόρα παράσυρση από οδηγό που συνελήφθη.

Σοβαρό τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε χθες (17/12) το απόγευμα στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης, όταν 43χρονος οδηγός παρέσυρε 57χρονη πεζή, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό της.

Η γυναίκα διακομίστηκε στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Ο οδηγός συνελήφθη στο πλαίσιο του αυτοφώρου, ωστόσο αφέθηκε ελεύθερος με προφορική εντολή εισαγγελέα.

Τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διερευνώνται από την Τροχαία.

