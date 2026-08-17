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Τροχαίο στον Κηφισό με έναν τραυματία: Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται οι οδηγοί

Αυξημένη κίνηση καταγράφεται το πρωί της Δευτέρας (17/08) στον Κηφισό, μετά από τροχαίο ατύχημα με την εμπλοκή φορτηγού και αυτοκινήτου.

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Κηφισός
Κηφισός | Φωτ. Αρχείου: EUROKINISSI/ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ
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Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας (17/08) στον Κηφισό, στο ύψος της Μεταμόρφωσης, όταν κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες συγκρούστηκαν ένα φορτηγό και ένα αυτοκίνητο.

κινηση

Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε ελαφρά ένα άτομο, ενώ στο σημείο βρίσκονται συνεργεία για την απομάκρυνση των οχημάτων και την αποκατάσταση της κυκλοφορίας.

Το τροχαίο έχει προκαλέσει αυξημένη κίνηση στο ρεύμα ανόδου του Κηφισού, από τη Μεταμόρφωση έως τη Λυκόβρυση, με τους οδηγούς να κινούνται με χαμηλές ταχύτητες.

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