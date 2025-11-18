Τροχαίο στον Νέο Κόσμο: Δύο προσαγωγές για τον θάνατο του 58χρονου

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των αρχών για το τροχαίο με τον 58χρονο στον Νέο Κόσμο και σήμερα (18/11) προχώρησαν σε δύο προσαγωγές.

Υπενθυμίζεται ότι, χθες (17/11) ο άνδρας βρέθηκε με το αυτοκίνητό του να έχει συγκρουστεί με ένα σταθμευμένο όχημα.

Το ΕΚΑΒ τον μετέφερε στον Ευαγγελισμό σε κρίσιμη κατάσταση και εκεί λίγο αργότερα υπέκυψε στα τραύματά του, όμως όπως διαπίστωσαν οι γιατροί είχε χτυπήματα στο κεφάλι, σημάδια που παρέπεμπαν σε ξυλοδαρμό και όχι σε κάποιο τροχαίο.

Όπως προέκυψε από την έρευνα και μεταφέρει η ΕΡΤ, υπήρξαν δύο αναβάτες μίας μοτοσυκλέτας, οι οποίοι φέρονται να εμπλέκονται στο ατύχημα και ενδεχομένως ένας από αυτούς να χτύπησε τον 58χρονος στο κεφάλι.

Σήμερα έγιναν δύο προσαγωγές σε σχέση με το συμβάν. Φέρονται να αρνούνται εμπλοκή και πως ο ένας εκ των δύο είχε δανείσει τη μοτοσυκλέτα.