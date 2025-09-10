Τροχαίο στον Πειραιά: Επιβάτης του Τραμ ήταν και στη σύγκρουση των λεωφορείων στη Βούλα

Στους 30 ανέρχεται ο αριθμός των τραυματιών, οι περισσότεροι εξ' αυτών ελαφρά, από το τροχαίο στον Πειραιά μετά τη σύγκρουση ενός Τραμ με λεωφορείο, με τις Αρχές να διεξάγουν έρευνες για τις συνθήκες του ατυχήματος.

Μάλιστα, όπως μετέδωσε το Mega, ένας επιβάτης του Τραμ στον Πειραιά δήλωσε στον τηλεοπτικό σταθμό πως ήταν, επίσης, στο τροχαίο στην Παραλιακή, όταν δύο λεωφορεία της Κοινοπραξίας συγκρούστηκαν μεταξύ τους στη Βούλα.

Πρόκειται για μία ατυχή συγκυρία, ωστόσο το θετικό είναι ότι οι επιβαίνοντες, μέχρι στιγμής, έχουν τραυματιστεί ελαφρά, την ώρα που η κινητοποίηση από τα σωστικά συνεργεία είναι τεράστια.

Τροχαίο στον Πειραιά: Πώς έγινε

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης, κοντά στο στάδιο «Γεώργιος Καραϊσκάκης», στον Πειραιά, όταν λεωφορείο συγκρούστηκε με τραμ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το τροχαίο σημειώθηκε επί της οδού Μικράς Ασίας πριν την έξοδο για Γρηγορίου Λαμπράκη.

Οι πρώτες αναφορές κάνουν λόγο για περίπου τριάντα ελαφρά τραυματίες όπως μετέδωσε το MEGA, ενώ στο σημείο έχει σπεύσει ήδη το ΕΚΑΒ.

Παράλληλα, στο σημείο έχουν σπεύσει δυνάμεις της Τροχαίας που συνδράμουν στη μεταφορά των τραυματιών σε νοσοκομεία.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη η σύγκρουση παραμένουν αδιευκρίνιστες, ενώ μαρτυρίες αναφέρουν ότι λίγα δευτερόλεπτα πριν από το ατύχημα, ο οδηγός του λεωφορείου είχε σταματήσει σε στάση για αποβίβαση επιβατών. Οι αρχές διενεργούν έρευνα για τα ακριβή αίτια.

«Το λεωφορείο είχε κάνει μόλις στάση, δεν είχε προλάβει να κλείσει την πόρτα για να φύγει. Ήρθε από πίσω με φόρα το τραμ. Τραντάχτηκα, έπεσα κάτω αλλά δεν χτύπησα.

Έπεσε κάτω ο κόσμος, υπήρχαν ηλικιωμένοι».