Τροχαίο στον περιφερειακό Ακρόπολης: «Τούμπαρε» αυτοκίνητο

Το αυτοκίνητο στον περιφερειακό Ακρόπολης, «τούμπαρε» κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες.

Τροχαίο στον περιφερειακό Ακρόπολης
ΕΚΑΒ στο σημείο του τροχαίο στον περιφερειακό Ακρόπολης | Reader.gr
Τροχαίο ατύχημα, με ένα αυτοκίνητο να αναποδογυρίζει, σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής (7/9), στον περιφερειακό της Ακρόπολης, στην οδό Παναιτωλίου πιο συγκεκριμένα, προκάλεσε την κινητοποίηση ΕΚΑΒ και Πυροσβεστικής.

Κάτω από αδιευκρίνιστες, μέχρι στιγμής συνθήκες, ένα αυτοκίνητο «τούμπαρε» στον περιφερειακό της Ακρόπολης, με αποτέλεσμα να κληθούν στο σημείο δυνάμεις της Πυροσβεστικής για τον απεγκλωβισμού του οδηγού και το ΕΚΑΒ, για να του παράσχει τις πρώτες βοήθειες.

Τροχαίο στον περιφερειακό Ακρόπολης
ΕΚΑΒ στο σημείο του τροχαίο στον περιφερειακό Ακρόπολης | Reader.gr

 

