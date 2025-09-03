Τρόμος για 26χρονη στη Θεσσαλονίκη: Κακοποιοί την ακινητοποίησαν μέσα στο σπίτι της

Στιγμές αγωνίας το βράδυ της Τρίτης (2/9) για 26χρονη στη Θεσσαλονίκη, την οποία ακινητοποίησαν κακοποιοί μέσα στο σπίτι της, και κατάφεραν να τη σώσουν αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του thestival.gr, χθες το βράδυ, λίγο μετά τις 11:00, το κέντρο επιχειρήσεων της Ελληνικής Αστυνομίας ζήτησε από σταθμούς της Άμεσης Δράσης, που κινούνται στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, να μεταβούν σε πολυκατοικία που βρίσκεται στην οδό Οδυσσέως.

Ένοικος διαμερίσματος κατήγγειλε στο 100 ότι είδε από το «μάτι» της εισόδου του ένα ύποπτο άτομο.

Θεσσαλονίκη: Πώς έδρασαν οι αστυνομικοί

Σε λίγα λεπτά στάθμευσαν μπροστά από την πολυκατοικία δύο περιπολικά της Άμεσης Δράσης. Το πλήρωμα του πρώτου περιπολικού ανεβαίνει από τις σκάλες στον έβδομο όροφο της πολυκατοικίας, αναζητώντας το ύποπτο άτομο.

Την κινητοποίησή τους προκάλεσε μία φωνή πίσω από την πόρτα ενός διαμερίσματος. Τρέχουν προς τα εκεί και χτυπούν την πόρτα με δύναμη. Τότε η γυναικεία φωνή ακούστηκε ξεκάθαρα να φωνάζει: «Βοήθεια, βοήθεια!».

«Αστυνομία! Ανοίξτε την πόρτα» φώναξε ο ένας αστυνομικός. Δευτερόλεπτα αργότερα η πόρτα άνοιξε και ένας άντρας με ένα φανελάκι δεμένο στο πρόσωπο βγήκε από αυτήν. Οι αστυνομικοί τον ακινητοποίησαν αμέσως. Πίσω του έτρεξε μια νεαρή γυναίκα. Υπήρχε και δεύτερος δράστης, ο οποίος κρύφτηκε στην τουαλέτα. Οι αστυνομικοί τον έβγαλαν έξω και του πέρασαν χειροπέδες με τη βοήθεια των συναδέλφων τους που είχαν σπεύσει για να βοηθήσουν.