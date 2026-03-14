Τρόμος σε σούπερ μάρκετ στον Βόλο: Έκλεψε ποτά και έβγαλε μαχαίρι – Καταδίωξη για 4 μπουκάλια αλκοόλ

Μακελειό για 4 μπουκάλια ποτό στον Βόλο. Ένας 54χρονος τραυμάτισε με μαχαίρι υπάλληλο σούπερ μάρκετ για να ξεφύγει.

Στις φλόγες της έντασης βρέθηκε σούπερ μάρκετ στον Βόλο, σύμφωνα με το gegonota news, όταν ένας 54χρονος μετέτρεψε μια κλοπή σε αιματηρή ληστεία. Ο δράστης άρπαξε τέσσερις φιάλες ποτών από τα ράφια, όμως όταν δύο άτομα προσπάθησαν να τον σταματήσουν, η κατάσταση ξέφυγε από κάθε ελεγχο. 

Ο 54χρονος έβγαλε αναδιπλούμενο μαχαίρι και στην προσπάθεια του να διαφύγει, τραυμάτισε στο πόδι έναν από τους άνδρες που τον καταδίωκαν. Η αστυνομία εξαπέλυσε ανθρωποκυνηγητό και τελικά τον εντόπισε κρυμμένο σε  ένα εγκαταλελειμμένο κτίριο κοντά στο σημείο.

Εκεί βρέθηκαν και τα κλεμμένα ποτά, τα οποία επιστράφηκαν στο κατάστημα. Ο 54χρονος πλέον βρίσκεται στα χέρια των αρχών και οδηγείται στον Εισαγγελέα.

