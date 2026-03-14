Τρόμος σε σούπερ μάρκετ στον Βόλο: Έκλεψε ποτά και έβγαλε μαχαίρι – Καταδίωξη για 4 μπουκάλια αλκοόλ

Στις φλόγες της έντασης βρέθηκε σούπερ μάρκετ στον Βόλο, σύμφωνα με το gegonota news, όταν ένας 54χρονος μετέτρεψε μια κλοπή σε αιματηρή ληστεία. Ο δράστης άρπαξε τέσσερις φιάλες ποτών από τα ράφια, όμως όταν δύο άτομα προσπάθησαν να τον σταματήσουν, η κατάσταση ξέφυγε από κάθε ελεγχο.

Ο 54χρονος έβγαλε αναδιπλούμενο μαχαίρι και στην προσπάθεια του να διαφύγει, τραυμάτισε στο πόδι έναν από τους άνδρες που τον καταδίωκαν. Η αστυνομία εξαπέλυσε ανθρωποκυνηγητό και τελικά τον εντόπισε κρυμμένο σε ένα εγκαταλελειμμένο κτίριο κοντά στο σημείο.

Εκεί βρέθηκαν και τα κλεμμένα ποτά, τα οποία επιστράφηκαν στο κατάστημα. Ο 54χρονος πλέον βρίσκεται στα χέρια των αρχών και οδηγείται στον Εισαγγελέα.