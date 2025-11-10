Τρόμος στη Νέα Αβώρανη: Έβαλε φωτιά στο αυτοκίνητό του και όταν πήγαν οι πυροσβέστες, τούς έβγαλε μαχαίρι

Μεγάλη αναστάτωση προκλήθηκε τη Δευτέρα (10/11) στη Νέα Αβώρανη, σημαίνοντας συναγερμό στις Αρχές, ύστερα από πυρκαγιά σε αυτοκίνητο. Όταν όμως έφτασε η πυροσβεστική, ο ιδιοκτήτης που είχε πυροπολήσει το ΙΧ του, απείλησε τους πυροσβέστες με μαχαίρι.
Σύμφωνα με το agriniopress, οι πυροσβέστες φθάνοντας στο σημείο, σε αυλή κατοικίας, βρέθηκαν να απειλούνται από άνδρα που κρατούσε στα χέρια του μαχαίρι.
Μάλιστα, ήταν ο ίδιος που είχε πυρπολήσει το όχημά του, παρεμποδίζοντας το έργο της κατάσβεσης. Ως εκ τούτου, κλήθηκε στο σημείο και η Αστυνομία, που προχώρησε στην σύλληψη του άνδρα.
Το αυτοκίνητο καταστράφηκε ολοκληρωτικά, με την Πυροσβεστική ενεργεί την σχετική προανάκριση.
Ο συλληφθείς έχει απασχολήσει και κατά το παρελθόν με βεβαρυμμένο ιατρικό ιστορικό.
