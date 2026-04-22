Τρόμος στη Νέα Ιωνία: Άγνωστος απείλησε με πιστόλι υπάλληλο καθαριότητας για έναν... κάδο

Ανθρωποκυνηγητό της ΕΛ.ΑΣ. στη Νέα Ιωνία για τον εντοπισμό ενόπλου που απείλησε εργαζόμενο στην καθαριότητα τα ξημερώματα της Τετάρτης.

Περιπολικό της αστυνομίας | INTIME
Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. για τον εντοπισμό ενός νεαρού, ο οποίος τα ξημερώματα της Τετάρτης απείλησε με όπλο υπάλληλο καθαριότητας στη Νέα Ιωνία.

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 04:40 στην οδό Βοσπόρου. Σύμφωνα με την καταγγελία, ο δράστης προσέγγισε το απορριμματοφόρο και άρχισε να εξυβρίζει το πλήρωμα, ισχυριζόμενος ότι χτύπησαν το αυτοκίνητό του με έναν κάδο. Η κατάσταση κλιμακώθηκε γρήγορα, όταν ο νεαρός επέδειξε το πιστόλι που είχε στη ζώνη του για να εκφοβίσει τον 43χρονο εργαζόμενο.

Αμέσως μετά, ο δράστης επιβιβάστηκε σε όχημα που δεν έφερε πινακίδες κυκλοφορίας και διέφυγε προς άγνωστη κατεύθυνση. Οι αρχές αναζητούν τον ύποπτο, εξετάζοντας υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής.

