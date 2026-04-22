Τρόμος στη Νέα Ιωνία: Άγνωστος απείλησε με πιστόλι υπάλληλο καθαριότητας για έναν... κάδο

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. για τον εντοπισμό ενός νεαρού, ο οποίος τα ξημερώματα της Τετάρτης απείλησε με όπλο υπάλληλο καθαριότητας στη Νέα Ιωνία.

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 04:40 στην οδό Βοσπόρου. Σύμφωνα με την καταγγελία, ο δράστης προσέγγισε το απορριμματοφόρο και άρχισε να εξυβρίζει το πλήρωμα, ισχυριζόμενος ότι χτύπησαν το αυτοκίνητό του με έναν κάδο. Η κατάσταση κλιμακώθηκε γρήγορα, όταν ο νεαρός επέδειξε το πιστόλι που είχε στη ζώνη του για να εκφοβίσει τον 43χρονο εργαζόμενο.

Αμέσως μετά, ο δράστης επιβιβάστηκε σε όχημα που δεν έφερε πινακίδες κυκλοφορίας και διέφυγε προς άγνωστη κατεύθυνση. Οι αρχές αναζητούν τον ύποπτο, εξετάζοντας υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής.