Τρόμος στο Κορωπί: Άγνωστος επιτέθηκε με σφυρί σε σχολικό λεωφορείο με τέσσερις μαθητές

Ένα σοβαρό και ασυνήθιστο περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 3 το μεσημέρι της Παρασκευής (12/12) στη διασταύρωση της λεωφόρου Βάρης–Κορωπίου με τη λεωφόρο Αγίας Μαρίνας στο Κορωπί.

Άγνωστος, που κινείτο με μοτοσικλέτα χωρίς αναγνωρίσιμη πινακίδα, πέταξε ένα σφυρί προς σχολικό λεωφορείο που βρισκόταν σε κίνηση, με αποτέλεσμα να σπάσει το παρμπρίζ και ένα πλαϊνό παράθυρο, σύμφωνα με το dikastiko.gr.

Μέσα στο σχολικό βρίσκονταν τέσσερις ανήλικοι μαθητές ιδιωτικού σχολείου και η συνοδός δασκάλα, οι οποίοι ευτυχώς δεν τραυματίστηκαν.

Ο οδηγός σταμάτησε αμέσως το όχημα, ενώ δεύτερο σχολικό λεωφορείο έφτασε γρήγορα στο σημείο για να παραλάβει τα παιδιά και να τα μεταφέρει με ασφάλεια στα σπίτια τους.

Ο δράστης κατάφερε να διαφύγει και αναζητείται από τις αρχές.

Για το περιστατικό διεξάγεται έρευνα και προανάκριση, με στόχο την ταυτοποίηση και τον εντοπισμό του υπευθύνου.