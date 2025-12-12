Μενού

Τρόμος στο Κορωπί: Άγνωστος επιτέθηκε με σφυρί σε σχολικό λεωφορείο με τέσσερις μαθητές

Τον τρόμο έζησαν οι μαθητές που βρίσκονταν μέσα στο σχολικό λεωφορείο που δέχτηκε επίθεση στο Κορωπί από άγνωστο.

Reader symbol
Newsroom
sholiko leoforeio
Σχολικό λεωφορείο | Eurokinissi
  • Α-
  • Α+

Ένα σοβαρό και ασυνήθιστο περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 3 το μεσημέρι της Παρασκευής (12/12) στη διασταύρωση της λεωφόρου Βάρης–Κορωπίου με τη λεωφόρο Αγίας Μαρίνας στο Κορωπί.

Άγνωστος, που κινείτο με μοτοσικλέτα χωρίς αναγνωρίσιμη πινακίδα, πέταξε ένα σφυρί προς σχολικό λεωφορείο που βρισκόταν σε κίνηση, με αποτέλεσμα να σπάσει το παρμπρίζ και ένα πλαϊνό παράθυρο, σύμφωνα με το dikastiko.gr.

Μέσα στο σχολικό βρίσκονταν τέσσερις ανήλικοι μαθητές ιδιωτικού σχολείου και η συνοδός δασκάλα, οι οποίοι ευτυχώς δεν τραυματίστηκαν.

Ο οδηγός σταμάτησε αμέσως το όχημα, ενώ δεύτερο σχολικό λεωφορείο έφτασε γρήγορα στο σημείο για να παραλάβει τα παιδιά και να τα μεταφέρει με ασφάλεια στα σπίτια τους.

Ο δράστης κατάφερε να διαφύγει και αναζητείται από τις αρχές.

Για το περιστατικό διεξάγεται έρευνα και προανάκριση, με στόχο την ταυτοποίηση και τον εντοπισμό του υπευθύνου.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ