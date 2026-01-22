Τροποποιήσεις σε γραμμές του ΟΑΣΑ και ρυθμίσεις σε δρομολόγια του Τραμ

Κανονικά διεξάγεται πλέον η κυκλοφορία των οχημάτων στην Αττική, μετά τις εκτροπές που έγιναν λόγω των έκτακτων καιρικών φαινομένων.

Ως προς τα μέσα μεταφοράς ο ΟΑΣΑ έχει ανακοινώσει τροποποιήσεις στις παρακάτω λεωφορειακές γραμμές, ως εξής:

Γραμμή 124: Εκτός περιοχής Πυρναρί – Αγία Τριάδα

Γραμμή 162: Έως Λεωφόρο Βουλιαγμένης

Γραμμή 154: Έως Παλαιό Τέρμα (Γούναρη)

Γραμμή 856: Εκτός οδού Καφαντάρη (από Λεωφόρο Βουλιαγμένης)

Γραμμή 117: Εναλλακτικό τέρμα στη στάση «Βότκας». Στη συνέχεια δεξιά στην οδό Τριπτολέμου και κατόπιν κανονική πορεία (περιοχή Κορμπι).

Γραμμή 120: Παράκαμψη οδού Ηφαίστου. Παραλείπονται οι στάσεις: 1η, 2η, 3η, 4η και 5η Ηφαίστου καθώς και οι στάσεις 1η, 2η και 3η Αγίας Μαρίνας.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Τραμ

Αναφορικά με την κυκλοφορία του Τραμ για αύριο Παρασκευή (23/1), από την έναρξη της κυκλοφορίας έως τις 15:00 στη γραμμή 6 του Τραμ «Πικροδάφνη – Σύνταγμα» τα δρομολόγια έχουν τερματικό σταθμό τη στάση «Φιξ».

Σύμφωνα με ενημέρωση της ΣΤΑΣΥ, τα δρομολόγια θα διεξάγονται στο τμήμα «Πικροδάφνη – Φιξ – Πικροδάφνη», μετά από αίτημα της Ανάπλασης Δημοσίων Χώρων ΑΕ για την ολοκλήρωση των έργων στη λεωφόρο Βασιλίσσης Όλγας.

Κατά τη διάρκεια του παραπάνω χρονικού διαστήματος, δεν θα εξυπηρετούνται οι στάσεις «Λ. Βουλιαγμένης», «Ζάππειο» και «Σύνταγμα».