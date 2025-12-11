Τσακώθηκαν Κυρανάκης και Πελετίδης: «Μήπως δεν θέλετε τελικά να φτάσει ο σιδηρόδρομος στην Πάτρα;»

Ένταση σημειώθηκε ανάμεσα στον αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών Κωνσταντίνο Κυρανάκη και τον Δήμαρχο Πατρέων Κώστα Πελετίδη, αναφορικά με το τι θα γίνει με τον σιδηρόδρομο της Πάτρας, στο πλαίσιο σύσκεψης κυβερνητικών και τοπικών φορέων.

«Με όλες αυτές τις μαξιμαλιστικές σκέψεις το τρένο δεν θα φτάσει στην Πάτρα. Μήπως δεν θέλετε τελικά να φτάσει;» είπε o κ. Κυρανάκης με τον Δήμαρχο Πατρέων να απαντά: «Τι την περάσατε την Πάτρα; Είναι η τρίτη πόλη της Ελλάδας. Δεν δεχόμαστε ότι η πόλη μας δεν θα έχει τη μεγάλη επένδυση του τρένου όπως πρέπει. Δεν μετέχουμε στη λογική ότι θα περιμένουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση για να αποφασίσουμε. Η επιφανειακή διέλευση που προτείνετε ακυρώνει την ανάπλαση και τη ζωή της πόλης».

«Βλέπω ότι η συζήτηση εκτροχιάζεται, βλέπω ότι ο Δήμαρχος δεν θέλει να βρούμε σήμερα λύση, θέλει να φωνάξει, θέλει να κάνει σόου» ανέφερε στη συνέχεια ο Κυρανάκης.

Η κατάσταση οξύνθηκε όταν ο αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών υπενθύμισε παλιότερο διάλογό του με τον κ. Πελετίδη, υποστηρίζοντας ότι ζήτησε πλήρη υπογειοποίηση του έργου, ακόμη και αν αυτό σήμαινε ότι θα γίνουν περικοπές στις αμυντικές δαπάνες.

Εκείνη τη στιγμή ο κ. Πελετίδης απάντησε ότι η κυβέρνηση εμποδίζει την ανάπλαση της πόλης, κατηγορώντας την ότι θέλει να δημιουργήσει τις γραμμές μέσα σε αυτήν.

Ο κ. Κυρανάκης προκειμένου να ηρεμήσει τα πνεύματα, ανέφερε πως παρά τις διαφορές του με τον δήμαρχο Πατρέων, υπάρχουν κοινά σημεία: «Παρότι μας χωρίζει ιδεολογική άβυσσος, βλέπω κοινό έδαφος. Κι εγώ, αν ήμουν κάτοικος της Πάτρας, θα ήθελα πλήρη πρόσβαση στο παραλιακό μέτωπο. Σε όλες τις ευρωπαϊκές πόλεις οι πολίτες θέλουν αστικές συγκοινωνίες, πράσινο και ανοιχτούς χώρους. Λέμε “ναι” στην ανάπλαση χωρίς τρένο στην επιφάνεια και “ναι” στην τροχιοδρομική λύση μέσα στον χώρο».

«Είμαι αποφασισμένος μαζί να βρούμε λύση για να φτάσει το τρένο στην Πάτρα. Και θα φτάσει το τρένο στην Πάτρα, εκεί θα καταλήξουμε σήμερα» τόνισε σε άλλο σημείο ο ίδιος.

Ο κ. Κυρανάκης ανακοίνωσε επίσης ότι η χώρα στοχεύει τον Μάρτιο να επανακαταθέσει μια νέα πρόταση για την υπογειοποίηση του τρένου στην Πάτρα. Τότε, όπως τόνισε, ανοίγει ένα νέο παράθυρο, για τις προτάσεις που δεν προχώρησαν στον επόμενο κύκλο του προγράμματος CEF.

«Θα το επιχειρήσουμε ξανά, αλλά αυτή τη φορά θα το κάνουμε μαζί, με τους Φορείς, με διαφάνεια, για να ξέρει η κοινή γνώμη όλα τα δεδομένα και θα πάμε να διεκδικήσουμε κάτι για επιτυχία. Δεν θα πάμε για να διεκδικήσουμε κάτι που δεν γίνεται. Αυτό που με ενδιαφέρει είναι να πετύχουμε το στόχο μας. Η πρόταση που θεωρούμε ότι έχει αυτή τη στιγμή πιθανότητα επιτυχίας, χωρίς να διαβεβαιώνουμε για την επιτυχία της, είναι η υπογειοποίηση από την περιοχή του Αγίου Διονυσίου μέχρι τον Άγιο Ανδρέα, η οποία θα έχει μονή σήραγγα, θα έχει βασικά στόχο να εξυπηρετεί τις εμπορευματικές μεταφορές, αλλά θα είναι διαθέσιμη και για τις υπόλοιπες μεταφορές».