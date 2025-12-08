Μενού

Τσιάρας: «Ρώτησα γιατί δεν τους άφησαν» - Το πρώτο μήνυμα μετά από τον αποκλεισμό του γραφείου του

Αγρότες απέκλεισαν το γραφείο του Τσιάρα στην Καρδίτσα και ο υπουργός ξεκαθάρισε οτι «είναι απόφαση της αστυνομίας» να βάλει κλούβες.

Τσιάρας για αγρότες
Κώστας Τσιάρας | ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI
Μεγάλο πλήθος αγροτών συγκεντρώθηκε έξω από το πολιτικό γραφείο του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστα Τσιάρα στην Καρδίτσα, αποκλείοντας ουσιαστικά το κτίριο.

Η πρόσβαση εμποδίστηκε από κλούβες της αστυνομίας, γεγονός που προκάλεσε έντονη αντίδραση των συγκεντρωμένων κια τόνισαν πως αν δεν φύγουν οι κλούβες θα παραλύσει όλη η Καρδίτσα.

Ο υπουργός Κώστας Τσιάρας, μέσω μηνύματος που διάβασε στον «αέρα» της εκπομπής του Άρη Πορτοσάλτε, ξεκαθάρισε ότι η απόφαση για το κλείσιμο του δρόμου ήταν αποκλειστικά επιχειρησιακή επιλογή της αστυνομίας. «Τηλεφώνησα και ρώτησα γιατί δεν τους άφησαν. Οι συνεργάτες μου στο γραφείο περιμένουν.

Η ενημέρωση που είχα ήταν ότι θα δημιουργούνταν προβλήματα με τα άχυρα και τα τρακτέρ. Δεν έχω κανένα λόγο στην επιχειρησιακή προσέγγιση της αστυνομίας. Προφανώς τους επιτρέπεται να πάνε στο γραφείο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η δήλωση του υπουργού επιχειρεί να αποσυνδέσει την πολιτική ηγεσία από τις επιχειρησιακές αποφάσεις της ΕΛ.ΑΣ., ενώ οι αγρότες συνεχίζουν να διαμαρτύρονται για την παρουσία των κλούβων που τους εμπόδισαν να προσεγγίσουν το γραφείο.

