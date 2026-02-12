«Τσικνίστε σωστά»: Το σποτάκι της ΕΛΑΣ για τα είδη... καπνών την Τσικνοπέμπτη

Με αφορμή την ημέρα της Τσικνοπέμπτης, η Ελληνική Αστυνομία δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ένα σποτ με τίτλο «Τσικνίστε σωστά. Όχι παραβατικά».

🍖Τσίκνισε σωστά. Όχι παραβατικά!

🚭Δεν είναι όλοι οι καπνοί για καλό. Η χρήση ουσιών έχει σοβαρές επιπτώσεις στη σωματική και ψυχική υγεία και είναι ποινικό αδίκημα.

Ενημερώσου τώρα 👉https://t.co/VNbrb2vgSP pic.twitter.com/USDv1OyLgT — Ελληνική Αστυνομία (@hellenicpolice) February 12, 2026

Όπως επισημαίνει «Δεν είναι όλοι οι καπνοί για καλό. Η χρήση ουσιών έχει σοβαρές επιπτώσεις στη σωματική και ψυχική υγεία και είναι ποινικό αδίκημα».

Στο βίντεο φαίνεται ένας αστυνομικός, ο οποίος έχει συλλάβει έναν νεαρό και τους ακολουθεί μια γυναίκα, η οποία φοράει μια ποδιά. Η γυναίκα λέει στον αστυνομικό «κάτσε βρε αγόρι μου, λιγο καπνό είδατε και αμέσως μέσα; Τσικνοπέμπτη είναι». Στη συνέχεια ρωτάει τον αστυνομικό: «Δηλαδή σήμερα θα συλλάβετε όλη τη γειτονιά;»

Ο αστυνομικός της απάντησε: «Ποια Τσικνοπέμπτη κυρία μου; Εδώ μιλάμε για άλλο καπνό».