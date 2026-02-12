Τσικνοπέμπτη: Άναψαν οι ψησταριές στην Αθήνα – Πού κυμαίνονται οι τιμές στη Βαρβάκειο

Την τιμητική τους έχουν σήμερα, ανήμερα Τσικνοπέμπτη, οι ψησταριές και τα κάρβουνα. Από το πρωί έχουν αρχίσει οι προετοιμασίες για το παραδοσιακό τσίκνισμα.

Ψητοπωλεία στο κέντρο της Αθήνας έχουν πιάσει δουλειά από νωρίς, για να μπορέσουν να ανταποκριθούν στη ζήτηση.

Η κάμερα της ΕΡΤ βρέθηκε σε επιχείρηση, με τον υπεύθυνο να δηλώνει πως θα αναμένουν να διαθέσουν συνολικά 15.000 χοιρινά καλαμάκια μέχρι το βράδυ, ενώ αρκετοί είναι και οι πελάτες που έχουν προλάβει να κάνουν τις παραγγελίες τους.

Στη Βαρβάκειο μεταβαίνουν από το πρωί καταναλωτές, για τις αγορές της τελευταίας στιγμής.

Οι τιμές κινούνται σε φυσιολογικά επίπεδα, με τα αμνοερίφια να ξεκινούν από 8 και να φτάνουν έως 11 ευρώ το κιλό, το μοσχάρι κινείται από 10 έως 13 ευρώ, ενώ τα παϊδάκια έχουν την τιμητική τους από 12 έως 16 ευρώ το κιλό.

Στην Αγία Παρασκευή, ο δήμος έχει διοργανώσει μεγάλο νησιώτικο γλέντι στην πλατεία Μελίνα Μερκούρη, στο Κοντόπευκο.

Η Ένωση Νάξου συμμετέχει ενεργά στις εκδηλώσεις, προσφέροντας παραδοσιακά προϊόντα όπως γραβιέρα και το περίφημο αρσενικό τυρί ΠΟΠ, ενώ μουσικοί από το νησί δίνουν τον τόνο με ζωντανή μουσική.

Ο δήμαρχος, Γιάννης Μυλωνάκης, ευχαρίστησε τους εθελοντές και τους τοπικούς συλλόγους που στηρίζουν τη διοργάνωση.

Στη Βάρη, την ίδια ώρα, οι σούβλες έχουν γεμίσει και από το μεσημέρι αναμένεται μεγάλο τσιμπούσι. Στις ταβέρνες θα επικρατεί το αδιαχώρητο, με την μέση τιμή να διαμορφώνεται σε 30 ευρώ το άτομο.