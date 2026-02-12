Τσικνοπέμπτη: Βγήκαν από νωρίς οι ψησταριές σε γειτονιές, ταβέρνες και αγορές στη Θεσσαλονίκη

Η Θεσσαλονίκη φοράει από νωρίς τα γιορτινά της για την Τσικνοπέμπτη, με την πόλη να κινείται ήδη σε… ρυθμούς τσικνίσματος, καθώς από τις πρώτες πρωινές ώρες, οι προετοιμασίες ξεκίνησαν σε γειτονιές, ταβέρνες και αγορές, καθώς επαγγελματίες και πολίτες μπαίνουν σταδιακά στο κλίμα της ημέρας.

Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, τα καταστήματα εστίασης έχουν 100% πληρότητα αρκετές ημέρες πριν και οι Θεσσαλονικείς αναμένεται να τηρήσουν απόλυτα το έθιμο.

Οι σχάρες θα πάρουν φωτιά από νωρίς, με κρεοπώλες και ψήστες να προετοιμάζουν κρέατα, σουβλάκια και παραδοσιακούς μεζέδες που θα πρωταγωνιστήσουν στο σημερινό τραπέζι.

Ο ιδιοκτήτης ψητοπωλείου, Δημήτρης Εικοσιδυός περιέγραψε, μιλώντας στο ΕΡΤNews την… ιεροτελεστία και τα μυστικά του ψησίματος και τόνισε πως όλη η πόλη σήμερα θα γίνει μία «ψησταριά».