Μενού

«Τσίπρα, προδότη»: Η Ελένη Λουκά εισέβαλε στο Παλλάς - Έπεσε κάτω και ούρλιαζε

Η Ελένη Λουκά «ξαναχτυπά» αυτή τη φορά στην παρουσίαση βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα, ουρλιάζοντας συνθήματα κατά του πρώην πρωθυπουργού.

Reader symbol
Newsroom
Η Ελένη Λουκά εισέβαλλε στην παρουσίαση βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα
Η Ελένη Λουκά εισέβαλλε στην παρουσίαση βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα | Glomex
  • Α-
  • Α+

Με απρόσμενο τρόπο ξεκίνησε χθες Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου η προγραμματισμένη παρουσίαση του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα, «Ιθάκη», όταν η Ελένη Λουκά εισέβαλλε στο Θέατρο Παλλάς, όπου γινόταν η εκδήλωση, φωνάζοντας συνθήματα κατά του πρώην πρωθυπουργού.

Η Ελένη Λουκά, γνωστή για τις -όχι και τόσο- ήρεμες παρεμβάσεις της, έφερε ξανά αναστάτωση ουρλιάζοντας «Τσίπρα προδότη» στην είσοδο του θεάτρου, με τις αστυνομικές αρχές να προσπαθούν να την απομακρύνουν.

Στην προσπάθεια τους, η Ελένη Λουκά, έπεσε στα πατώματα και τότε οι αστυνομικοί άρχισαν να την σέρνουν ώστε να την βγάλουν έξω, με τον κόσμο που υπήρχε στο σημείο να παρακολουθεί σοκαρισμένος. 

Τελικά, η γυναίκα απομακρύνθηκε από το σημείο όπου γινόταν η παρουσίαση, ενώ συνέχιζε να ωρύεται, με τις φωνές της να ακούγονται σε όλη την οδό Βουκουρεστίου.

 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ