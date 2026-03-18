Τσίπρας από Αλεξανδρούπολη: «Η Ελλάδα χρειάζεται νέα πορεία»

Από την Αλεξανδρούπολη, ο Αλέξης Τσίπρας παρουσίασε το πλαίσιο μιας «νέας εθνικής πυξίδας» για την εξωτερική πολιτική, ασκώντας παράλληλα σφοδρή κριτική στον Κυριάκο Μητσοτάκη για τους χειρισμούς της κυβέρνησης.

Ο πρώην πρωθυπουργός υποστήριξε ότι η Ελλάδα πρέπει να ακολουθεί πολυδιάστατη στρατηγική, με γνώμονα τα εθνικά συμφέροντα και όχι μονομερείς εξαρτήσεις από μεγάλες δυνάμεις, ενώ στάθηκε ιδιαίτερα στη στάση της χώρας στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Τόνισε την ανάγκη ισορροπημένων σχέσεων με Δύση και Ανατολή, αλλά και την ενίσχυση διπλωματικών πρωτοβουλιών σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Παράλληλα, παρουσίασε το περίγραμμα ενός νέου πολιτικού εγχειρήματος, κάνοντας λόγο για ένα κίνημα που θα απευθύνεται σε όλες τις γενιές και θα δίνει έμφαση στην κοινωνική δικαιοσύνη και τη μείωση των ανισοτήτων.

Στο εσωτερικό μέτωπο, εξαπέλυσε επίθεση στην κυβέρνηση για σκάνδαλα και διαφθορά, με αιχμή την υπόθεση των υποκλοπών και τις δημόσιες συμβάσεις, υποστηρίζοντας ότι πλήττεται η εμπιστοσύνη των πολιτών και η λειτουργία των θεσμών.