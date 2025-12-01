Τσιτσιπάς: Ο πατέρας του παίρνει θέση για το συμβάν με την ταχύτητα - «Εγώ οδηγούσα»

Το πολυσυζητημένο επαγγελματικό «διαζύγιο» με τον πατέρα του, οι ύβρεις προς τη μητέρα του που κατέγραψαν οι κάμερες και τα ξεσπάσματα που άρχισαν να πυκνώνουν, έφεραν τον Στέφανο Τσιτσιπά σε μια παρατεταμένη πτώση, σύμφωνα με το Live News.

Τον Μάιο του 2025, ο σκύλος της οικογένειας επιτέθηκε σε περαστικό στη Βουλιαγμένη. Αρχικά τηρήθηκε σιγή ιχθύος, ενώ στη συνέχεια εμφανίστηκε η δίδυμη αδερφή της μητέρας του τενίστα για να αναλάβει την ευθύνη.

Το πρόστιμο για ταχύτητα στην Αττική Οδό

Λίγους μήνες αργότερα, ο Στέφανος Τσιτσιπάς βρέθηκε ξανά στο προσκήνιο, όταν του επιβλήθηκε πρόστιμο 2.000 ευρώ για ταχύτητα 210 χλμ./ώρα. Ο πατέρας του προσπάθησε να αναλάβει την ευθύνη, εμφανιζόμενος στην Τροχαία με το δίπλωμά του, όμως οι Αρχές ζήτησαν την παρουσία του ίδιου του τενίστα.

Σε κάθε κρίση, η οικογένεια Τσιτσιπά φαίνεται να ακολουθεί την ίδια τακτική: αρχική σιωπή και στη συνέχεια προσπάθεια ανάληψης ευθύνης από άλλα μέλη, γεγονός που εντείνει τα ερωτήματα γύρω από την εικόνα και τις επιλογές τους.