Τσιτσιπάς: Προθεσμία για να παραδώσει το δίπλωμα οδήγησης – Κινδυνεύει με δικογραφία

Σοβαρές εξελίξεις για τον Στέφανο Τσιτσιπά, καθώς παραμένει σε εκκρεμότητα η παράδοση του διπλώματος οδήγησης που του αφαιρέθηκε μετά την καταγραφή υπερβολικής ταχύτητας στην Αττική Οδό.

Ο Έλληνας τενίστας εντοπίστηκε να κινείται με 213 χλμ/ώρα, γεγονός που οδήγησε στην επιβολή προστίμου ύψους 2.000 ευρώ και στην αφαίρεση του διπλώματος, όπως προβλέπει ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Τσιτσιπάς έχει διορία μέχρι την επόμενη Παρασκευή να παραδώσει το δίπλωμα. Σε περίπτωση που δεν συμμορφωθεί, οι αρχές θα προχωρήσουν στη σύνταξη δικογραφίας για απείθεια, γεγονός που θα περιπλέξει περαιτέρω τη θέση του.

Ο ίδιος ισχυρίστηκε ότι δεν οδηγούσε το πολυτελές όχημα Lotus, αλλά ο πατέρας του, Απόστολος Τσιτσιπάς, ο οποίος το επιβεβαίωσε και επίσημα στην Τροχαία. Ωστόσο, οι αστυνομικοί δεν πείστηκαν από την εκδοχή αυτή και προχώρησαν στην επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον, καθώς αφορά έναν από τους πιο προβεβλημένους Έλληνες αθλητές, με τις εξελίξεις να παρακολουθούνται στενά από το κοινό και τα μέσα ενημέρωσης.