Ο γνωστός κωμικός Αλέξανδρος Τσουβέλας αντιμετωπίζει μήνυση από δύο ιερείς, οι οποίοι κινούνται νομικά εναντίον του, με αφορμή βίντεο από παράστασή του, την οποία παρουσιάζει στη Στυλίδα.

Ειδικότερα, σύμωνα με αναφορές του ekklisiaonline, δύο ιερείς, υπεύθυνοι του Χριστιανικού Σωματείου «Ορθόδοξη Πορεία» κατέθεσαν μήνυση, με βάση τον αντιρατσιστικό Νόμο.

Αυτό διότι στη διάρκεια της παράστασης του Αλέξανδρου Τσουβέλα, σε ένα σημείο εμφανίζεται σε ένα υπερυψωμένο σημείο πίσω από τον κωμικό ένας ιερέας, για τον οποίο η Μητρόπολη Φθιώτιδος αρνείται ότι ανήκει στο δυναμικό της.

Τσουβέλας: Η παράσταση που εξόργισε του ιερείς

Αρχικά ο κωμικός, ο πατέρας του οποίου είναι ιερωμένος, όταν τον είδε, έκανε τον σταυρό του λέγοντας: «Εν τω μεταξύ δεν θα ήταν ωραίο να τον έβλεπα μόνο εγώ και να έρθει να με πάρει;».

Καθώς ο ιερέας αποχωρούσε από το σημείο, ο Αλέξανδρος Τσουβέλας τραγούδησε το soundtrack του «Ιησούς από τη Ναζαρέτ», με τον ιερέα να γελάει επίσης.

Ο κωμικός στη συνέχεια έκανε κάτι που αρκετοί θεώρησαν προσβλητικό, αφού έκανε μια χειρονομία που μπορεί να θεωρηθεί προσβλητική για τη τη γενετήσια αξιοπρέπεια, ενώ τη συνόδευσε με βωμολοχίες.

Λόγω των γεγονότων αυτών οι Ιερείς κατέθεσαν μηνύση κατά του Αλέξανδρου Τσουβέλα, αλλά και κατά του Δήμου με βάση το Άρθρο 337 – Ποινικός Κώδικας (Νόμος 4619/2019) – Προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας.