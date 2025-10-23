Αργύρης Παπαργυρόπουλος: Έξωση από το σπίτι του - «Με πέταξαν έξω με τις φόρμες»

Για την εν εξελίξει έξωση από το σπίτι του στη Γλυφάδα που πραγματοποιείται από ομάδα αστυνομικών, μίλησε ο επιχειρηματίας Αργύρης Παπαργυρόπουλος στην εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα «Το Πρωινό», επειδή εδώ και 1,5 χρόνο όπως είπε βρίσκεται σε πλειστηριασμό.

Ο επιχειρηματίας καταγγέλλει πως η Αστυνομία τον πέταξε έξω από το σπίτι με τις φόρμες και δεν τον αφήνει να μπει μέσα στο σπίτι του: «Ήρθε ένας επιμελητής μπήκε μέσα με την αστυνομία. Γίνεται χαμός, έχουν αλλάξει τις κλειδαριές και δεν με αφήνουν να μπω μέσα» είπε και συνέχισε:

«Δεν ζητάω τίποτα, ένα μήνα παράταση μόνο για να μαζέψω τα πράγματα μου, αυτοί με πετάξαν έξω με τις φόρμες».

Στην συνέχεια αναφέρει ότι επικοινώνησε με τον ιδιοκτήτη του σπιτιού ζητώντας του παράταση, ο οποίος αρνήθηκε, ενώ δήλωσε πως δεν είχε προειδοποιηθεί νωρίτερα για την έξωση: «Δεν μου ήρθε χαρτί για να ξέρω ότι φεύγω και να προετοιμαστώ. Στα καλά καθούμενα δεν με αφήνουν να μπω στο σπίτι μου»

«Δεν πάω στο τμήμα» είπε ο Αργύρης Παπαργυρόπουλος όταν του το ζήτησε η Αστυνομία για να μιλήσει με τον Εισαγγελέα, όπως αποκάλυψε.

Ο επιχειρηματίας σε έξαλλη κατάσταση εξήγησε στον Γιώργο Λιάγκα πως δεν περίμενε η έξωση να γίνει χωρίς προειδοποίηση και με τέτοιο τρόπο, δηλώντας πως «είναι ντροπή αυτό που συμβαίνει. Όλη η Ελλάδα ξέρει ότι μου πήραν το σπίτι».