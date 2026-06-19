Φανή Χαλκιά: «Λείπει 2,5 χρόνια» - Η εξομόλογηση για τη ρήξη ανευρύσματος του συζύγου της

Σε μια βαθιά εξομόλογηση προχώρησε η χρυσή Ολυμπιονίκης Φανή Χαλκιά, καθώς μίλησε για τον αγώνα που δίνει η οικογένεια της, μετά την σοβαρή περιπέτεια υγείας του συζύγου της, ο οποίος υπέστη ρήξη εγκεφαλικού ανευρύσματος και νοσηλεύεται σε κέντρο αποκατάστασης.

Η χρυσή Ολυμπιονίκης παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή «Μαμά-δες», με απόσπασμα να προβάλλεται το πρωί της Παρασκευής στο «Happy Day». Η ίδια αναφέρθηκε στον αγώνα αποκατάστασης που δίνει ο σύζυγός της, Λούης Καραμάνος, τα τελευταία δυόμισι χρόνια, αλλά και για το πώς διαχειρίζονται τα παιδιά τους την νέα πραγματικότητα.

«Πέρα από το ότι είναι ο σύντροφός μου και είναι μία απώλεια προσωρινά πολύ σοβαρή, το σοβαρότερο όλων νομίζω είναι ότι το μεγαλύτερο παλτό, το τρώει ο Λούης, στη φάση που είναι. Προσπαθεί πάρα πολύ γιατί είναι πολύ δυνατός, να κάνει recovery και να έρθει πάλι και να γίνουν όλα κάπως φυσιολογικά. Μία ωραία μέρα έφυγε, είπε στα παιδιά γεια, τα λέμε το απόγευμα και λείπει δυόμιση χρόνια, τρία παρά» αναφέρει αρακτηριστικά η Φανή Χαλκιά.

Για το πώς αντιμετωπίζουν τα παιδιά τους την κατάσταση η Φανή Χαλκιά είπε: «Καταλαβαίνεις ότι όποτε φεύγω, την ανασφάλεια που ζούνε, τύπου θα γυρίσω πίσω; Αυτό ήτανε πάρα πολύ έντονο στην αρχή. Δηλαδή, το πρώτο εξάμηνο νομίζω φρικάρανε τελείως με το που έβγαινα απ’ το σπίτι»

Πρόσθεσε: «Και μπορεί να με παίρνανε τηλέφωνο, ή να βάζανε τη μαμά μου που ήτανε σπίτι να με πάρει… Είχανε μία ανασφάλεια τρομερή, την οποία σιγά-σιγά κάπως κάνουν over. Νομίζω ότι ποτέ δεν φεύγει απ’ το μυαλό τους. Το βγαίνω απ’ την πόρτα, λέω γεια, τα λέμε σε λίγο» και καταλαβαίνεις… Είναι τεράστιο σοκ. Το οποίο είναι βίωμά τους βέβαια».