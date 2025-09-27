Τύφλα στο μεθύσι 37χρονος πήρε σβάρνα παρκαρισμένα αμάξια: «Όταν μεθάει, πετάει γλάστρες από το μπαλκόνι»

Υλικές ζημιές σε οκτώ σταθμευμένα οχήματα προκάλεσε ένας 37χρονος οδηγός στις Συκιές Θεσσαλονίκης. Ο άνδρας συνελήφθη το βράδυ της Παρασκευής καθώς, σύμφωνα με τη Αστυνομία, οδηγώντας επικίνδυνα στην οδό Ούλωφ Πάλμε, έπεσε πάνω στα οχήματα ενώ αρνήθηκε να υποβληθεί σε έλεγχο για την ύπαρξη οινοπνεύματος στον οργανισμό του.
Σύμφωνα με μαρτυρίες που επικαλείται η ΕΡΤ, ο 37χρονος δημιουργεί συχνά φασαρίες. Μεθάει συνέχεια και πετάει γλάστρες από το μπαλκόνι.
Ο 37χρονος οδηγείται στον εισαγγελέα.
Λίγο μετά τα μεσάνυχτα, σε άλλο σημείο της Θεσσαλονίκης, στη συμβολή των οδών Σαπφούς και Αναγεννήσεως, 30χρονος οδηγός έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου και προσέκρουσε σε κατάστημα. Το αυτοκίνητο τυλίχτηκε στις φλόγες, ωστόσο ο οδηγός κατάφερε να βγει μόνος του από το όχημα. Για την κατάσβεση της φωτιάς επιχείρησαν εννέα πυροσβέστες με τρία οχήματα.
- «Ό,τι και να πω το παιδάκι έφυγε»: Τα πρώτα λόγια της μοιραίας οδηγού που παρέσυρε στην Ηγουμενίτσα τον Μάξιμο
- «Άντε Μάνθο, ρίξε…»: Ο παρκαδόρος που σκότωσε την οδοντίατρο στη Βραυρώνα επειδή το ζήτησε
- Το αδικημένο ελληνικό νησί με τους 26 βαθμούς Οκτώβριο μήνα
- Ο Ιωάννης Καποδίστριας, ο εθνικός μύθος για τις πατάτες και η δολοφονία του
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.